Il Ruwak Dar adh-Dhikr – il luogo di sepoltura del leader martire della Rivoluzione

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, le sacre spoglie del leader martire e della sua famiglia martire, dopo la cerimonia funebre e la preghiera mortuaria, saranno sepolte nel Ruwak Dar adh-Dhikr del santuario sacro di Imam Reza, vicino alla tomba benedetta.
9 luglio 2026 - 23:14
News ID: 1838079
Source: ABNA24
Le sacre spoglie del leader martire e della sua famiglia martire, dopo la cerimonia funebre e la preghiera mortuaria, riposeranno nel Ruwak Dar adh-Dhikr (sala della commemorazione) del santuario sacro di Imam Reza (Astan-e Qods-e Razavi), in prossimità della Rawza al-Munawwara (la tomba benedetta).
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