Ghalibaf: La cerimonia storica di commiato al leader martire in Iraq fu una dichiarazione di vendetta per lui

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Presidente del Consiglio Consultivo Islamico, in un messaggio di ringraziamento al popolo iracheno in occasione della solenne cerimonia di commiato alla salma del leader martire della Rivoluzione, ha scritto: Questo evento non fu una semplice cerimonia di commiato e lutto, ma una dichiarazione che confermava il comportamento e le parole di questo combattente instancabile, e la rivendicazione di vendetta per quella persona cara, che fu firmata da milioni di persone in lutto presso le nobili tombe degli Ahl al-Bayt (la pace sia su di loro).