Un media israeliano ammette il fallimento dell'operazione di omicidio del portavoce di Hamas

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il media sionista I24 News ha riferito che Hazem Qassem, il portavoce del movimento Hamas, è sopravvissuto all'attacco barbaro del regime sionista mirato ad assassinarlo. Durante questo attacco contro il suo veicolo vicino a una piazza nella città di Gaza, uno dei compagni di Hazem Qassem è stato ucciso.
9 luglio 2026 - 23:16
News ID: 1838082
Source: ABNA24
Un media sionista ha ammesso il fallimento dell'operazione di omicidio del portavoce di Hamas nella striscia di Gaza.
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