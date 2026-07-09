La retorica dei funzionari sionisti contro l'Iran

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, senza fare riferimento ai danni e alle devastazioni lasciati nei territori occupati a causa dei massicci attacchi missilistici dell'Iran, ha affermato che il regime al potere in Iran ha subito un duro colpo e che questo paese non deve mai – con o senza accordo – ottenere armi nucleari.

Ha anche dichiarato che la protezione della cosiddetta "superiorità aerea" di Israele costituisce la parte principale della sicurezza interna di questo regime ed è la chiave per proteggere la stabilità della regione! Sembra che questa parte delle dichiarazioni di Netanyahu fosse rivolta alla Turchia e al suo tentativo di acquistare caccia F-35 dall'America.

Il ministro della Guerra del regime sionista ha anche affermato che questo regime è pronto per un terzo round di scontro con l'Iran! Ciò nonostante il fatto che, dopo diversi mesi, i sionisti sono ancora impegnati a gestire i danni rimasti nei territori occupati a causa del conflitto con l'Iran.

Il capo di stato maggiore dell'esercito del regime ha anche dichiarato che Tel Aviv sta monitorando da vicino la situazione relativa all'Iran e al Libano, è pronta ad agire immediatamente e darà una risposta potente a chiunque intenda danneggiare questo regime occupante.