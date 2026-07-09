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La retorica dei funzionari sionisti contro l'Iran

9 luglio 2026 - 23:16
News ID: 1838081
Source: ABNA24
La retorica dei funzionari sionisti contro l'Iran

Con l'intensificarsi dei conflitti nella regione sullo sfondo della violazione dell'accordo firmato dall'America, i funzionari sionisti hanno di nuovo sparato sentenze contro l'Iran.

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, senza fare riferimento ai danni e alle devastazioni lasciati nei territori occupati a causa dei massicci attacchi missilistici dell'Iran, ha affermato che il regime al potere in Iran ha subito un duro colpo e che questo paese non deve mai – con o senza accordo – ottenere armi nucleari.

Ha anche dichiarato che la protezione della cosiddetta "superiorità aerea" di Israele costituisce la parte principale della sicurezza interna di questo regime ed è la chiave per proteggere la stabilità della regione! Sembra che questa parte delle dichiarazioni di Netanyahu fosse rivolta alla Turchia e al suo tentativo di acquistare caccia F-35 dall'America.

Il ministro della Guerra del regime sionista ha anche affermato che questo regime è pronto per un terzo round di scontro con l'Iran! Ciò nonostante il fatto che, dopo diversi mesi, i sionisti sono ancora impegnati a gestire i danni rimasti nei territori occupati a causa del conflitto con l'Iran.

Il capo di stato maggiore dell'esercito del regime ha anche dichiarato che Tel Aviv sta monitorando da vicino la situazione relativa all'Iran e al Libano, è pronta ad agire immediatamente e darà una risposta potente a chiunque intenda danneggiare questo regime occupante.

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