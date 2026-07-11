Le sontuose esequie del leader martire hanno rivelato l'autenticità e la profondità della fede della nazione irachena

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale Ahl al-Bayt (ABNA) – l'Assemblea degli Ahl al-Bayt (pace su di loro) in Iraq, con un comunicato in occasione delle sontuose esequie della sacra salma del leader martire della Rivoluzione Islamica, ha sottolineato che questo evento storico ha rivelato l'autenticità e la profondità della fede della nazione irachena.

Gli iracheni, con la loro presenza consapevole e massiccia, hanno registrato una posizione storica che ha superato i confini geografici e hanno trasmesso al mondo un messaggio chiaro: la umma islamica autentica, anche se i suoi paesi sono numerosi, rimane una comunità unita nei principi e nelle grandi questioni, e i tentativi di seminare discordia e di separarli dai loro leader e simboli falliscono di fronte alla coscienza e alla fermezza delle nazioni.

Questa maestosa presenza popolare ha mostrato la profondità del legame dei figli dell'Iraq con l'autorità religiosa illuminata (Marji'iya), il loro attaccamento alla via autentica e la loro fedeltà al suo approccio nella protezione della religione e della umma. Questa cerimonia ha anche dimostrato il fallimento della «guerra morbida» scatenata dagli Stati Uniti e dal regime sionista con la partecipazione di alcuni paesi del Golfo e con l'utilizzo di enormi risorse mediatiche, culturali e politiche.

L'Assemblea degli Ahl al-Bayt (pace su di loro) in Iraq, esprimendo gratitudine e apprezzamento ai figli della nazione irachena che hanno risposto all'appello della fedeltà e hanno creato una scena storica e immortale con la loro presenza maestosa e consapevole, rende omaggio a tutte le delegazioni, istituzioni, cortei (Mokab), personalità e organizzazioni che hanno contribuito al successo di queste esequie storiche.