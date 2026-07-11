Il sostegno del popolo yemenita all'Iran e il ringraziamento per la partecipazione massiccia alle esequie del leader martire

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, migliaia di yemeniti in piazza Sabain a Sana'a e in altre province del paese hanno partecipato alla marcia «A sostegno della dichiarazione delle forze armate yemenite».

Nella dichiarazione finale della marcia popolare yemenita a sostegno delle forze armate del paese si legge: «Dichiariamo il nostro pieno sostegno alla dichiarazione delle forze armate yemenite e la consideriamo un diritto legittimo e una risposta all'oppressione subita dal popolo yemenita. Sottolineiamo che non accetteremo il blocco degli aeroporti e dei porti dello Yemen da parte della coalizione saudita-americana, e qualsiasi aggressione o violazione dello spazio aereo del nostro paese riceverà una risposta decisa.»

Il popolo yemenita, che oltre alla propria bandiera sventolava anche le bandiere dei paesi dell'«Asse della resistenza» – Iran, Libano, Hezbollah e Iraq – ha aggiunto: «Dichiariamo la nostra piena solidarietà con la Repubblica Islamica dell'Iran e condanniamo le azioni degli Stati Uniti, che non rispettano alcun impegno o accordo. Siamo grati per l'unità e la coesione del popolo iraniano e per la loro partecipazione massiccia alla cerimonia funebre dell'ayatollah Seyyed Ali Khamenei.»

In un'altra parte di questa dichiarazione si sottolinea la continuazione della formula dell'«unità delle arene», il pieno coordinamento con l'«Asse della resistenza» che include Palestina, Libano, Iran, Iraq e Yemen, la prontezza ad affrontare qualsiasi escalation e l'impegno del popolo yemenita alla via della libertà e al sostegno degli ideali della umma islamica, in particolare la causa palestinese.

Nella dichiarazione finale di questa marcia, viene inoltre chiesto al popolo yemenita, al nord e al sud del paese, di unirsi per contrastare gli occupanti, liberare l'intero territorio dello Yemen, riconquistare le risorse nazionali e realizzare libertà e indipendenza.