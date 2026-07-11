Nuove sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato l'imposizione di nuove sanzioni contro l'Iran.
L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha dichiarato di aver inserito i nomi di 8 persone fisiche e 6 società nell'elenco delle sanzioni relative all'Iran.
Queste sanzioni sono considerate una violazione del Memorandum d'intesa di Islamabad. Il paragrafo 9 del Memorandum d'intesa di Islamabad recita: «L'Iran manterrà lo stato attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni contro l'Iran né aumenteranno la loro presenza militare nella regione.»
Le nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran, specialmente nel bel mezzo dei negoziati e nonostante le affermazioni dei funzionari di Washington sugli sforzi per preservare il memorandum tra le parti, non costituiscono un'azione nuova.
Queste sanzioni sono in linea con la cosiddetta politica di «massima pressione» contro l'Iran, che finora non ha portato alcun risultato per Trump e i vertici della Casa Bianca.
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