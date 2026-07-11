Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il vice-rappresentante permanente della Russia all'ONU ha sottolineato che Regno Unito, Francia e Germania hanno sostenuto e incoraggiato gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro le infrastrutture civili iraniane.

Secondo questo rapporto, «Anna Evstigneeva» nella riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza ha condannato quella che ha definito «l'ipocrisia dei paesi occidentali» e ha dichiarato che questi paesi prendono di mira l'Iran con le critiche, ma chiudono un occhio sulle azioni di Stati Uniti e Israele.

Il diplomatico russo ha dichiarato: «Siamo costretti a esprimere ancora una volta la nostra delusione per il fatto che la maggioranza dei membri del Consiglio di Sicurezza continua a ignorare e a sostenere gli sforzi di alcuni paesi per mettere in discussione le realtà oggettive, nonché i principi e le procedure esistenti.»

Il vice-rappresentante della Russia all'ONU ha osservato: «Qualsiasi tentativo di suggerire l'attivazione del "meccanismo di innesco" è giuridicamente infondato. La risoluzione 2231 è scaduta il 18 ottobre 2025 e il Consiglio di Sicurezza ha cessato l'esame del dossier nucleare iraniano.»

Ha proseguito: «La questione del programma nucleare iraniano non è più all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza. La convocazione di una riunione su una questione rimossa dall'ordine del giorno è perseguita esclusivamente per motivi politici. La Russia ha invitato i membri del Consiglio di Sicurezza a votare contro l'ordine del giorno di questa riunione e a prevenire qualsiasi mina alla credibilità del Consiglio. La Russia respinge fermamente qualsiasi tentativo di escalation ingiustificata delle tensioni intorno all'Iran e di utilizzo del Consiglio di Sicurezza per regolamenti di conti politici con Teheran.»