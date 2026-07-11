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La Resistenza Islamica Irachena: L'arma della resistenza non è negoziabile

11 luglio 2026 - 10:22
News ID: 1838550
Source: ABNA24
La Resistenza Islamica Irachena: L'arma della resistenza non è negoziabile

La Resistenza Islamica Irachena ha emesso un comunicato in cui ha dichiarato che il popolo iracheno rimane fedele alla via della resistenza, e che questo movimento sottolinea anche la continuazione dell'approccio della resistenza e il contrasto alle minacce nemiche.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete Al-Mayadeen ha riportato che la Resistenza Islamica Irachena ha dichiarato che il popolo iracheno ha dimostrato che rimarrà fedele alla linea della resistenza e continuerà la sua strada nel contrastare l'arroganza globale.

Nel comunicato si legge: «Dalla terra dei luoghi santi, dichiariamo che siamo saldi e impegnati sulla via della resistenza.»

La Resistenza Islamica Irachena ha inoltre sottolineato: «I nemici sappiano che le forze dell'asse della verità agiscono come un unico corpo.»

Nel prosieguo del comunicato si chiarisce: «La nostra arma non è mai stata un oggetto di contrattazione, e con quest'arma continueremo la nostra strada per spezzare le catene del dominio e contenere gli arroganti.»

In conclusione, la Resistenza Islamica Irachena ha dichiarato: «Ci adopereremo per lo sviluppo delle capacità militari e di sicurezza e per il rafforzamento del livello di preparazione per affrontare le minacce nemiche.»

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