Rapporti da Emirati, Giordania, Kuwait, Qatar e Bahrain / Cosa succede sulla base americana?

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Ahad dell'Iraq, sono state diffuse notizie sull'attivazione dei sistemi di difesa aerea sulla base di Muwaffaq as-Salti in Giordania.

Questi rapporti non sono stati ancora confermati o smentiti dai media e dai funzionari ufficiali giordani, e non sono state fornite informazioni sul tipo di minaccia potenziale o sulle ragioni dell'attivazione della difesa aerea.

La base di Muwaffaq as-Salti è una delle principali basi aeree della Giordania e sede di militari americani, dove nei giorni e nelle settimane passate, a fronte delle tensioni regionali, erano state rafforzate le misure di sicurezza e difesa.

Rumori di esplosioni uditi in Kuwait

Alcune fonti non ufficiali hanno anche riferito di rumori di esplosioni uditi in Kuwait.

Finora, fonti e autorità ufficiali kuwaitiane non hanno reagito a questa notizia.

Attivazione delle sirene d'allarme in Bahrein

Il Ministero dell'Interno del Bahrein, confermando il suono delle sirene d'allarme nel paese, ha invitato cittadini e residenti a recarsi nel luogo sicuro più vicino per la loro sicurezza.

Qatar: I cittadini rimangano nelle loro case e in luoghi sicuri

Il Ministero dell'Interno del Qatar ha anche emesso un avviso dichiarando che il livello di minaccia alla sicurezza nel paese è valutato come alto e ha chiesto a tutti i cittadini e residenti di rimanere nelle loro case e in luoghi sicuri fino a nuovo avviso.

Affermazione degli Emirati circa il contrasto della difesa aerea contro la minaccia missilistica e dei droni

Il Ministero dell'Interno degli Emirati ha anche affermato che i sistemi di difesa aerea del paese stanno contrastando una minaccia missilistica.

Il Ministero della Difesa degli Emirati in un avviso, attribuendo gli attacchi all'Iran, ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea del paese stanno contrastando attacchi missilistici e con droni che sono stati lanciati verso il paese.

Il ministero ha anche affermato che i rumori uditi in diverse aree degli Emirati sono dovuti al funzionamento dei sistemi di difesa aerea durante il contrasto a queste minacce.

Il Ministero della Difesa degli Emirati finora non ha pubblicato ulteriori dettagli sul numero di missili e droni, sul luogo dell'intercettazione o sull'entità dei possibili danni.

Reportage di Reuters su diverse esplosioni udite a Doha, Qatar

L'agenzia di stampa Reuters ha anche riferito dal Qatar che sono stati uditi rumori di due esplosioni nella città di Doha e che il governo del paese ha contemporaneamente inviato un avviso di sicurezza ai telefoni cellulari di cittadini e residenti.

Rapporto non ufficiale sul bombardamento della base aerea di Al-Zafra negli Emirati

Alcune fonti non ufficiali hanno annunciato che la base aerea di Al-Zafra negli Emirati è stata colpita da un attacco missilistico.