Iravani critica il Consiglio di Sicurezza: Stati Uniti e Israele devono essere ritenuti responsabili

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA) – l'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran presso l'ONU, opponendosi alla riunione di venerdì del Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione 2231 e criticando l'inefficienza del Consiglio, ha dichiarato: «Gli USA e il regime israeliano si assumono la piena responsabilità delle conseguenze delle loro azioni illegali e devono essere pienamente ritenuti responsabili.»

«Amir Saeid Iravani» venerdì sera (ora locale) in un incontro con i giornalisti, in reazione alla riunione odierna del Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione 2231 scaduta riguardante l'Iran, ha aggiunto: «Ringraziamo Russia e Cina per la loro posizione di principio nella riunione odierna del Consiglio di Sicurezza, nell'opporsi alla convocazione di questa riunione che era priva di fondamento giuridico, e nel respingere le affermazioni di Francia, Regno Unito e Stati Uniti sulla continuazione della validità e dell'esecuzione della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di Sicurezza.»

Iravani ha anche ringraziato Pakistan e Somalia per l'astensione e il mancato sostegno alla convocazione di questa riunione e ha detto: «La risoluzione 2231 è scaduta il 18 ottobre 2025. Da tale data, questa risoluzione non ha più alcuna validità giuridica o effetto esecutivo.»

Ha chiarito: «Tutte le azioni, autorità, obblighi di rendicontazione e meccanismi istituiti sulla base di tale risoluzione sono terminati e non hanno più effetti legali.»

Iravani ha aggiunto nel suo intervento davanti ai giornalisti: «Pertanto, non esiste alcun fondamento giuridico per la presentazione di un rapporto da parte del Segretario Generale, la fornitura di chiarimenti da parte del Segretariato al Consiglio, o l'esame di questa questione da parte del Consiglio di Sicurezza sotto il titolo di "non proliferazione".»

L'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran presso l'ONU ha dichiarato: «Il rapporto del Segretario Generale e i chiarimenti forniti oggi dalla signora Rosemary DiCarlo, Vicesegretario Generale, violano il mandato del Segretariato delle Nazioni Unite.»

Iravani ha sottolineato: «Qualsiasi tentativo di continuare l'attuazione della risoluzione 2231, sia con il pretesto di fare riferimento alla nota n. 507, alla procedura consolidata o a qualsiasi altra giustificazione procedurale, è giuridicamente nullo e invalido. Tale azione costituisce un palese abuso delle procedure e dei poteri del Consiglio di Sicurezza.»

Il rappresentante permanente dell'Iran presso l'ONU ha sottolineato: «La posizione dell'Iran sul cosiddetto meccanismo del "rientro automatico delle sanzioni" è stata sempre chiara e costante. Tale posizione è stata ufficialmente comunicata al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio di Sicurezza ed è stata sostenuta da Cina e Russia.»