Affermazione dell'entità terroristica CENTCOM: Lo Stretto di Hormuz è aperto!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, poche ore fa il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato che, a causa della violazione del cessate il fuoco da parte dei terroristi americani nello Stretto di Hormuz, questa via d'acqua è stata chiusa.

Secondo Al Jazeera, il Comando Centrale delle forze terroristiche americane noto come CENTCOM ha affermato in una dichiarazione che lo Stretto di Hormuz è aperto!

Secondo quanto annunciato da questa agenzia di stampa, il Comando Centrale delle forze terroristiche americane nella regione, senza menzionare il diritto di sovranità di Teheran su questa via d'acqua internazionale, ha dichiarato in merito: «Lo Stretto di Hormuz è aperto a tutte le navi che intendono attraversare legalmente questa via d'acqua internazionale. Le nostre forze sono schierate e pronte a garantire la continuità della libertà di navigazione, nonostante le azioni ostili e ingiustificate dell'Iran.»

L'entità terroristica CENTCOM ha proseguito in questa dichiarazione, che ha più un consumo interno ed è stata emessa al fine di nascondere le costose conseguenze della creazione di insicurezza nello Stretto di Hormuz, affermando: «L'Iran non controlla lo Stretto di Hormuz e il traffico navale continua. Negli ultimi 7 giorni, più di 140 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz!»

Ciò accade mentre la presenza militare dei terroristi americani nella regione compromette la sicurezza in questo stretto e porta instabilità.

I recenti sviluppi nelle relazioni tra Iran e Stati Uniti hanno dimostrato ancora una volta che il dossier dei rapporti bilaterali si trova ancora in un punto sensibile e complesso; i recenti attacchi americani contro punti all'interno del territorio iraniano hanno anche segnato l'inizio di un nuovo ciclo di tensioni militari e politiche tra i due paesi. Un punto in cui, allo stesso tempo, si vedono segnali di continuazione del percorso diplomatico, mentre le manovre politiche e di sicurezza aggiungono ambiguità. Questa situazione si è verificata mentre le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul processo di interazione con l'Iran, più che fornire un quadro chiaro del futuro, hanno sollevato nuovi interrogativi sulla reale strategia di Washington.