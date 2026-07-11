Baghaee: Non abbiamo richiesto negoziati con gli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaee, in un'intervista rispondendo a una domanda sulle affermazioni dei funzionari americani riguardo ai negoziati e a un cessate il fuoco, ha detto: «Non abbiamo richiesto negoziati con gli Stati Uniti, ma sulla base del nostro approccio responsabile costante, non abbiamo respinto la richiesta di uno dei mediatori regionali per un viaggio in Iran e un colloquio sull'ultima situazione. Questo viaggio si è svolto oggi a Mashhad, e abbiamo comunicato i nostri punti di vista e le nostre prospettive alla parte qatariota.»

Le nuove sanzioni statunitensi sono una palese violazione del memorandum d'intesa

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha poi sottolineato: «Un punto a cui tutti devono prestare attenzione, che tutti conoscono, ma che deve essere considerato, è che l'inosservanza degli impegni da parte degli Stati Uniti è un'abitudine. Se in precedenza, nel 2018, la loro scusa era che avevano problemi con il governo precedente, ora sembrano persino essere testardi con se stessi. Il memorandum d'intesa, firmato solo 22 giorni fa, viene costantemente violato dagli Stati Uniti nelle sue varie clausole.»

Baghaee ha aggiunto: «Gli eventi di mercoledì e giovedì sono stati una grave violazione delle clausole 1 e 2 del memorandum. La comunicazione riguardante l'annullamento relativo alla vendita di petrolio iraniano è stata ancora una volta una grave violazione di un'altra clausola del memorandum, e la notizia recentemente annunciata sull'imposizione di nuove sanzioni è ancora una volta una palese violazione della clausola 9 del memorandum. Di queste 14 clausole, la parte americana, con vari pretesti, ne ha violate diverse parti. Pertanto, non dovremmo sorprenderci troppo, poiché l'inosservanza degli impegni è parte del modello comportamentale delle varie amministrazioni statunitensi.»

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: «Ma noi fin dall'inizio abbiamo detto molto chiaramente e senza ambiguità: impegno contro impegno. Ciò significa che non adempiamo ad alcun impegno senza contropartita. Se l'altra parte viola i suoi impegni, cosa che ha fatto, allora la Repubblica Islamica dell'Iran ha anch'essa adottato e attuato le misure necessarie. Questo metodo è un metodo che continuerà anche in futuro.»