Il CENTCOM riferisce di una nuova ondata di aggressione americana contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Comando Centrale americano (CENTCOM) ha confermato sulla sua pagina che le forze di questo paese hanno iniziato alle 19:15 ora della costa orientale degli Stati Uniti il terzo ciclo di attacchi contro l'Iran in questa settimana.

Questo organo ha affermato che tale azione è stata intrapresa dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha attaccato la nave portacontainer "MV GFS Galaxy" con bandiera cipriota, in transito nello Stretto di Hormuz.

Il CENTCOM afferma che la nave, a causa di un incendio a bordo e di estesi danni alla sala macchine, non è in grado di proseguire la rotta.

Secondo le affermazioni del comunicato, uno dei membri dell'equipaggio civile della nave risulta anche disperso.

Il Comando Centrale americano ha inoltre affermato che l'Iran, dopo essere stato ritenuto responsabile per i precedenti attacchi alle navi commerciali, aveva avuto un'altra opportunità per mostrare la propria adesione al "memorandum d'intesa", ma ha fallito nuovamente nell'adempimento di questo impegno.

Il CENTCOM non ha pubblicato ulteriori dettagli sugli obiettivi e sulla portata dei nuovi attacchi americani.

Reazione del Segretario alla Difesa americano all'aggressione del suo paese contro l'Iran

Il Segretario alla Difesa americano ha reagito alla nuova aggressione del suo paese contro l'Iran.

Pete Hegseth, pubblicando un tweet in risposta alla dichiarazione del CENTCOM, ha fatto affermazioni infondate sostenendo: "L'Iran ha fatto una cattiva scelta. Ora loro [gli iraniani] ne stanno pagando il prezzo."

Affermazione di un funzionario americano sui dettagli dell'aggressione contro l'Iran

Un altro funzionario americano in un'intervista con Axios ha affermato: "Gli attacchi americani contro l'Iran includono attacchi a siti radar, depositi di missili e droni e le loro piattaforme di lancio."