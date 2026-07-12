Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, ha reagito oggi con un post sui social media alla notizia della morte di Lindsey Graham, il senatore repubblicano americano che sosteneva questo regime.

In questo post, ha espresso il suo dispiacere e ha dichiarato: «Oggi Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici.»

Va notato che Graham era considerato uno dei senatori più accesi anti-iraniani, che aveva assunto posizioni bellicose contro Gaza, Hezbollah, Hamas, Iran e Russia.

Reazione del ministro israeliano alla morte del senatore americano anti-iraniano

A questo proposito, Isaac Herzog, il capo del regime sionista, ha dichiarato: «Il senatore Graham era un vero leader della cooperazione americano-israeliana. Sono rimasto scioccato e con il cuore spezzato dalla morte del senatore Graham!»

Israel Katz, il ministro della Guerra di questo regime, ha anche scritto: «Sono profondamente addolorato per la morte del senatore Lindsey Graham, un vero amico di Israele e uno dei suoi sostenitori più forti e costanti.»

Reazione dei sionisti alla morte del senatore americano anti-iraniano

Gideon Sa'ar, il ministro degli Esteri del regime sionista, ha dichiarato: «Il sostegno di Graham a Tel Aviv e alla nostra sicurezza è stato potente. Abbiamo perso un grande amico.»

Naftali Bennett, l'ex primo ministro del regime di occupazione, ha scritto: «Sono stato molto colpito nell'apprendere della morte del mio amico senatore Lindsey Graham. L'America ha perso un patriota devoto e Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici. Lindsey è stato coraggiosamente al fianco di Israele nelle nostre ore più buie.»

Yair Lapid, il capo dell'opposizione nel regime sionista, ha pubblicato un post in cui ha scritto: «Lindsey Graham era prima di tutto un amico. Il suo spirito e la sua energia saranno profondamente sentiti! Aveva una devozione profonda per il nostro popolo e una visione chiara per un Medio Oriente sicuro e pacifico!»