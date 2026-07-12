Continuando le politiche interventiste; gli Stati Uniti minacciano di nuovo Cuba

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Novosti, il Segretario di Stato americano Marco Rubio si è rivolto alle autorità cubane affermando che questo paese dovrebbe cambiare il proprio percorso politico prima che sia troppo tardi.

Ha dichiarato con tono minaccioso: "Gli Stati Uniti utilizzeranno tutti gli strumenti disponibili per contrastare le minacce derivanti dal sistema al potere a Cuba contro la nostra sicurezza nazionale."

Rubio ha proseguito con parole demagogiche affermando che gli Stati Uniti perseguono riforme economiche e politiche a Cuba per garantire un futuro migliore per questo paese!

Ciò avviene mentre il governo americano, attraverso il blocco petrolifero di Cuba, sta peggiorando la situazione umanitaria in questo paese, causando carenza di carburante e interruzioni di corrente in tutto il paese. Anche Trump in precedenza aveva minacciato Cuba con un attacco militare.