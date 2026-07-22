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Corpo: l'operazione dell'Iran per punire l'America continua

22 luglio 2026 - 08:54
Codice notizia: 1843422
Source: ABNA24
Corpo: l'operazione dell'Iran per punire l'America continua

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: l'operazione delle forze armate del nostro paese per punire l'aggressore americano, iniziata all'alba di oggi, è ancora in corso.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che l'operazione delle forze armate del nostro paese per punire l'aggressore americano, iniziata all'alba di oggi, continua ancora.

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