Corpo: l'operazione dell'Iran per punire l'America continua

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che l'operazione delle forze armate del nostro paese per punire l'aggressore americano, iniziata all'alba di oggi, continua ancora.
22 luglio 2026 - 08:54
Codice notizia: 1843422
Source: ABNA24
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: l'operazione delle forze armate del nostro paese per punire l'aggressore americano, iniziata all'alba di oggi, è ancora in corso.
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