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Amir Akraminia: Non permetteremo nemmeno al nemico una presenza iniziale sulle nostre isole

22 luglio 2026 - 08:55
Codice notizia: 1843425
Source: ABNA24
Amir Akraminia: Non permetteremo nemmeno al nemico una presenza iniziale sulle nostre isole

Il portavoce dell'esercito ha dichiarato: per quanto riguarda le isole o le coste che il nemico potrebbe desiderare per infiltrarsi, attraverso lo svolgimento di numerose esercitazioni e addestramenti, non permetteremo nemmeno al nemico una presenza iniziale sulle isole.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il generale di brigata Mohammad Reza Akraminia, portavoce dell'esercito del nostro paese, in un'intervista con la radio "Goftogu" riguardo alla preparazione completa dell'esercito e delle forze armate contro le minacce, ha dichiarato: Abbiamo letto la mano del nemico! Per ognuna di queste aree abbiamo scenari prestabiliti e ci siamo esercitati più volte nelle manovre. Qualsiasi aggressore che entri in queste aree, lo annienteremo sul posto con un fuoco pesante.

Sottolineando l'importanza del momento attuale, ha dichiarato: Ci troviamo in una fase molto delicata e storica, e siamo convinti che il comportamento della nazione iraniana, delle forze armate, dell'esercito e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica sarà tale da garantire e determinare la posizione autorevole della Repubblica Islamica dell'Iran per i prossimi decenni nella regione e nel mondo.

Il portavoce dell'esercito, affermando che il paese è coinvolto in una guerra non voluta e sleale da parte del nemico americano, ha detto: La loro scusa per questa aggressione è la pretesa che l'Iran cerchi di ottenere armi atomiche; mentre abbiamo dichiarato più volte e chiaramente che non abbiamo mai cercato armamenti nucleari.

Il generale di brigata Akraminia ha aggiunto: I nemici, a seconda delle circostanze dei vari paesi, sollevano sempre pretesti come il traffico di droga o lo sviluppo di armamenti nucleari come loro politiche dichiarate, per creare così una base per attacchi militari, pressioni, minacce e sanzioni, e mettere il paese bersaglio in una posizione di debolezza e in condizioni di guerra.

Riferendosi agli sviluppi recenti nella regione e ai fallimenti di Washington nel portare avanti le sue politiche, ha sottolineato: La valutazione strategica degli americani sulla posizione della Repubblica Islamica dell'Iran è stata un errore di calcolo. Osservando eventi come l'operazione "Tempesta di Al-Aqsa", i colpi inflitti ad Hamas e Hezbollah, e anche la caduta del regime di Assad in Siria, hanno erroneamente pensato che l'Iran fosse in una posizione di debolezza, e su questa base ci hanno imposto questa guerra.

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