Intensi scambi di fuoco tra militari indiani e pakistani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete indiana NDTV, intensi scambi di fuoco tra le forze di questo paese e il Pakistan sulla linea di controllo nel settore di Rajauri in Kashmir sono durati 2 ore.

Secondo questo rapporto, i militari indiani hanno impedito ad elementi attaccanti di oltrepassare i confini del paese.

Questo incidente è considerato il più grande scambio di fuoco tra militari indiani e pakistani dalla dichiarazione del cessate il fuoco nel maggio 2025 in seguito all'escalation delle tensioni militari bilaterali.

Nell'aprile 2025, l'India ha lanciato un'operazione militare in Kashmir dopo un'esplosione nella città di Pahalgam e ha colpito le posizioni di elementi armati all'interno del territorio pakistano. Proprio questo ha causato gli scontri tra i militari dei due paesi.