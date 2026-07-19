  1. Home page
  2. servizio
  3. Asia

L'accordo di Trump sull'arricchimento dell'uranio in Arabia Saudita senza obblighi internazionali

19 luglio 2026 - 09:30
Codice notizia: 1842054
Source: ABNA24
L'accordo di Trump sull'arricchimento dell'uranio in Arabia Saudita senza obblighi internazionali

Un media americano ha rivelato che l'amministrazione Trump ha accettato l'arricchimento dell'uranio sul suolo saudita senza obbligare il governo di Riad a rispettare il Protocollo Aggiuntivo dell'AIEA.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete americana CNN, in un rapporto esclusivo citando fonti informate e documenti, ha rivelato che l'amministrazione di Donald Trump ha accettato in via preliminare l'arricchimento dell'uranio sul suolo saudita; un approccio che esonera Riad dall'applicazione di alcune garanzie internazionali rafforzate per prevenire lo sviluppo di armi nucleari.

CNN ha aggiunto: la bozza di questo accordo, che definisce il quadro del sostegno di Washington al programma nucleare civile saudita, nonostante la conclusione dei negoziati tra le due parti nell'ottobre 2025, è ancora in attesa della firma finale dello stesso Trump.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha