L'accordo di Trump sull'arricchimento dell'uranio in Arabia Saudita senza obblighi internazionali

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete americana CNN, in un rapporto esclusivo citando fonti informate e documenti, ha rivelato che l'amministrazione di Donald Trump ha accettato in via preliminare l'arricchimento dell'uranio sul suolo saudita; un approccio che esonera Riad dall'applicazione di alcune garanzie internazionali rafforzate per prevenire lo sviluppo di armi nucleari.

CNN ha aggiunto: la bozza di questo accordo, che definisce il quadro del sostegno di Washington al programma nucleare civile saudita, nonostante la conclusione dei negoziati tra le due parti nell'ottobre 2025, è ancora in attesa della firma finale dello stesso Trump.