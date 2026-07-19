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Avvertimento della Russia sul verificarsi della più grande crisi energetica nella storia dell'umanità

19 luglio 2026 - 09:32
Codice notizia: 1842057
Source: ABNA24
Avvertimento della Russia sul verificarsi della più grande crisi energetica nella storia dell'umanità

Un funzionario russo ha messo in guardia sulla formazione della più grande crisi energetica nella storia dell'umanità sullo sfondo delle tensioni regionali.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando RT, Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo, ha sottolineato che la più grande crisi energetica nella storia dell'umanità potrebbe ripresentarsi, e questa crisi sta emergendo dopo un periodo di relativa calma.

Ha aggiunto: le conseguenze di questa crisi saranno molto più ampie rispetto alle crisi precedenti, tanto da sconvolgere non solo il settore petrolifero e del gas, ma anche le catene di trasporto di beni industriali e agricoli.

Dmitriev ha dichiarato che l'Unione Europea e il Regno Unito saranno i più colpiti da questa crisi.

Va notato che l'aggressione americana contro l'Iran ha creato insicurezza nella regione del Golfo Persico e in particolare nello Stretto di Hormuz.

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