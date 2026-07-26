Esplosione di una petroliera fuorilegge nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, sulla base delle informazioni ricevute, poche ore fa una petroliera fuorilegge nello Stretto di Hormuz, che si era allontanata dalla rotta stabilita dalla Repubblica Islamica dell'Iran, è esplosa a causa dell'urto con una mina navale.

L'incidente è avvenuto dopo che la Repubblica Islamica dell'Iran aveva più volte avvertito che l'uscita delle navi dal percorso dichiarato avrebbe comportato conseguenze e responsabilità per le stesse.

Le prime verifiche indicano che questa petroliera, nonostante i precedenti avvertimenti, si è discostata dal corridoio determinato dall'Iran e si trovava in un'area al di fuori della rotta marittima sicura.

L'evento si è verificato in un momento in cui lo Stretto di Hormuz ha registrato nelle ultime giornate un aumento delle attività delle flotte straniere e di alcune imbarcazioni fuorilegge, e la Repubblica Islamica dell'Iran ha ribadito il proprio diritto sovrano su questa via d'acqua strategica.