Fonti pakistane: intensificati gli sforzi dei mediatori per fermare la guerra

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, fonti ufficiali pakistane hanno dichiarato domenica all'agenzia turca Anadolu: i mediatori – Pakistan e Qatar – hanno intensificato lo scambio di messaggi tra gli Stati Uniti e l'Iran dopo che entrambe le parti hanno trasmesso le loro risposte a una formula comune per porre fine alla loro guerra durata diversi mesi.

Queste fonti hanno aggiunto che questo sviluppo è avvenuto dopo che il presidente americano Donald Trump ha ordinato la sospensione degli attacchi aggressivi dopo due settimane di attacchi notturni consecutivi.

Secondo un funzionario informato, all'inizio di questa settimana, Islamabad e Doha hanno proposto una formula comune di de-escalation e hanno chiesto agli Stati Uniti e all'Iran di tornare «come primo passo» alle posizioni precedenti al 9 luglio per riprendere i negoziati sospesi per una fine definitiva del conflitto.

Sebbene le fonti non abbiano fornito dettagli sulle risposte, hanno affermato che entrambe le parti hanno espresso il loro consenso al dialogo e alla diplomazia per porre fine alle recenti ostilità e tornare al tavolo dei negoziati.

Queste fonti hanno dichiarato che la sospensione degli attacchi da entrambe le parti ha aumentato le speranze per la ripresa dei negoziati sospesi.