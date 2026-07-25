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Joe Kent: Abbiamo dimostrato che solo le armi nucleari impediscono un attacco americano

25 luglio 2026 - 17:14
Codice notizia: 1844884
Source: ABNA24
Joe Kent: Abbiamo dimostrato che solo le armi nucleari impediscono un attacco americano

L'ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano ha dichiarato che Washington ha trasmesso al mondo il messaggio che solo il possesso di armi nucleari può impedire un attacco degli Stati Uniti contro altri paesi.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Joe Kent, ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano, criticando le politiche di Washington nei confronti dell'Iran, ha pubblicato un messaggio sul social network X e ha sottolineato: Se il nostro obiettivo fosse stato la non-proliferazione, avremmo stupidamente distrutto i nostri sforzi per raggiungerlo.

Facendo riferimento all'aggressione americana e all'assassinio del leader martire, ha sottolineato: Uccidendo (e martirizzando) l'ayatollah e attaccando l'Iran, abbiamo dimostrato che la loro strategia – non sviluppare armi nucleari e mantenere la capacità di arricchimento dell'uranio – non è sufficiente a prevenire un'aggressione degli Stati Uniti.

Kent ha aggiunto: Ora, se sostituite il nome dell'Iran con la Corea del Nord, abbiamo dimostrato al mondo che l'unica cosa che impedisce un attacco degli Stati Uniti sono le armi nucleari.

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