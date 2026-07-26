La Spagna condanna i recenti attacchi sionisti in Cisgiordania

Secondo « Abna » citando « Al Jazeera », il governo spagnolo ha nuovamente condannato fermamente la violenza persistente dei coloni israeliani che continuano ad agire con impunità contro la popolazione palestinese in Cisgiordania.

In una dichiarazione che fa riferimento all'incidente di venerdì durante l'attacco dei coloni al villaggio di Tal, si legge: un altro attacco senza meta da parte dei coloni ha causato la morte di quattro civili palestinesi e due coloni israeliani.

La Spagna ha chiesto al regime sionista di «adottare le misure necessarie per ridurre le tensioni e garantire che i responsabili di questi attacchi siano processati».

La dichiarazione ha aggiunto che Israele «deve annullare le politiche di espansione degli insediamenti e la protezione della violenza dei coloni contro la popolazione civile palestinese, e adempiere ai propri obblighi come potenza occupante in Palestina».