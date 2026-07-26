L'ambasciatore americano all'ONU: Trump sta cercando l'opzione diplomatica con l'Iran!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Mike Waltz, ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, oggi, domenica, nel suo intervento ha ripetuto ancora una volta le infondate affermazioni dei funzionari americani riguardo all'«opzione diplomatica con l'Iran»!

L'ambasciatore americano all'ONU ha affermato che Donald Trump ha dato una possibilità alla diplomazia con l'Iran!

Mike Waltz ha poi aggiunto: Trump sta concedendo un po' di tempo ai negoziati con l'Iran!

Rispondendo a una domanda se gli americani possano aspettarsi che la guerra di Trump contro l'Iran termini entro la fine dell'anno, questo funzionario americano ha dichiarato: non intendo fissare una tempistica per questo. Il presidente ha tutte le opzioni sul tavolo. Sta esaminando opzioni economiche, diplomatiche e militari riguardo all'Iran per raggiungere un obiettivo molto strategico. Trump è concentrato su questo!

Nel tentativo di mostrare una sorta di disunità all'interno delle istituzioni iraniane a fini di sfruttamento politico e mediatico, ha sollevato un'assurda affermazione: ciò che il presidente sta facendo attualmente, e che abbiamo sempre osservato, è dare tempo e spazio al processo negoziale. I negoziati sono in corso e vengono seguiti a tutti i livelli. Tuttavia, ciò che osserviamo costantemente è l'esistenza di divergenze all'interno del governo iraniano; c'è una sorta di conflitto interno! Alcuni seguono le linee guida della leadership, mentre altri vogliono intraprendere una strada diversa. Questa situazione rende il raggiungimento di una soluzione ragionevole dal punto di vista diplomatico estremamente difficile e pieno di sfide!