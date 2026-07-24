Reuters riferisce: Il tentativo di Pakistan e Cina di riavviare i colloqui tra Iran e USA

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Reuters, tre fonti pakistane hanno dichiarato che Islamabad sta valutando la possibilità di riavviare i falliti colloqui tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra attuale, nell'ambito degli sforzi avviati dalla Cina.

Queste fonti hanno aggiunto che si sono svolte discussioni in merito durante la visita del ministro degli Interni iraniano a Islamabad nei giorni scorsi.

Allo stesso tempo, hanno sottolineato che gli ostacoli a qualsiasi negoziato con gli Stati Uniti rimangono notevoli.

Ciò avviene mentre gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump, durante i colloqui fittizi con l'Iran, hanno commesso un'aggressione militare contro il nostro paese e hanno di fatto dimostrato di non essere affidabili.