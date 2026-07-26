Il Centcom sostiene di aver deviato 12 navi commerciali

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, il Comando Centrale dell'esercito terroristico statunitense (CENTCOM) ha diffuso oggi, domenica, un messaggio in cui afferma di aver finora deviato la rotta di 12 navi commerciali nell'ambito del cosiddetto piano di «blocco navale».

Questa entità terroristica, continuando le sue affermazioni per rafforzare il morale dei suoi militari contro le forze di difesa iraniane, ha dichiarato: il nostro blocco navale contro l'Iran rimane in vigore. Fino al 25 luglio (ieri, sabato), abbiamo deviato 12 navi commerciali che tentavano di violare il blocco e abbiamo messo fuori combattimento 2 navi che si sono rifiutate di rispettarlo. Oggi abbiamo anche ispezionato la petroliera «Charmnar» nel Mare Arabico prima che riprendesse il suo viaggio!

L'entità terroristica in questione aveva in precedenza già sollevato affermazioni simili.