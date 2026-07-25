Yemen: Il comportamento dell'Arabia Saudita è simile a quello di Israele; Riad ha commesso un errore di calcolo

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Mohammed Abdus-Salam, capo della delegazione dei negoziatori di Sana'a, ha sottolineato: L'aggressione contro l'aeroporto di Sana'a ha ricordato a coloro che hanno dimenticato che l'Arabia Saudita insiste sulla chiusura di questo aeroporto. Riad, emettendo dichiarazioni, afferma che il suo obiettivo è proteggere la sovranità dello Yemen.

Ha aggiunto: Quanto il comportamento dell'Arabia Saudita in tutti i campi, comprese menzogne, astio e aggressione, è simile a quello di Israele. Nascondersi dietro le dichiarazioni ingiuste delle Nazioni Unite, che vengono emesse sulla base delle relazioni petrolifere con l'Arabia Saudita, non può nascondere la realtà del blocco ingiusto dello Yemen. L'Arabia Saudita è dietro questo blocco ingiusto; un paese aggressore che ha scatenato una guerra di 8 anni contro lo Yemen ed è stato infine sconfitto, ora cerca di compensare le perdite.

Abdus-Salam ha chiarito: Ciò a cui l'Arabia Saudita deve prestare attenzione in questa fase è che, a causa di un errore di calcolo, si è trasformata in un nemico dichiarato dello Yemen. L'insistenza dell'Arabia Saudita sull'ostinazione e sul rifiuto di accettare la verità avrà gravi conseguenze per questo paese, la sua sicurezza e la sua economia. Il blocco navale è il primo passo nella battaglia «blocco contro blocco», e il nostro popolo otterrà i suoi diritti.