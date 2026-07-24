Sindaco di Londra: Mi adopererò per eseguire il mandato di arresto contro Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando "Sodi al-Balad", Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha confermato che si adopererà per eseguire il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista.

In risposta a una domanda sul fatto che il Regno Unito eseguirà il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro Benjamin Netanyahu, ha dichiarato: chiunque sia accusato di genocidio deve affrontare la giustizia. Se Netanyahu dovesse presentarsi a Londra, coopererò con Andy Burnham, il nuovo primo ministro del paese, per garantire l'applicazione della legge.

Ha chiarito: A Londra non c'è posto per coloro che commettono genocidio.