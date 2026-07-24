Azioni ostili dell'UE e degli USA contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, ha annunciato oggi, venerdì, che l'UE ha adottato nuove misure restrittive contro cinque giudici iraniani e una figura di spicco nel campo delle attività informatiche con l'accusa di presunte «violazioni dei diritti umani».
Kallas non ha tuttavia reso noti i nomi di questi giudici.
Il Dipartimento del Tesoro americano ha inoltre imposto sanzioni contro quattro persone e nove entità legate all'Iran.
L'imposizione di sanzioni contro personalità iraniane da parte di Europa e Stati Uniti con il pretesto dei diritti umani non è una novità, poiché questi governi considerano i diritti umani come una leva per esercitare pressione su vari paesi del mondo, incluso l'Iran.
L'Unione Europea e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro diverse persone ed entità legate all'Iran.
Secondo l'agenzia di stampa Abna, Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, ha annunciato oggi, venerdì, che l'UE ha adottato nuove misure restrittive contro cinque giudici iraniani e una figura di spicco nel campo delle attività informatiche con l'accusa di presunte «violazioni dei diritti umani».
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