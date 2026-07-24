Denuncia contro Trump per tentativo di modificare la legge elettorale americana

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il quotidiano The New York Times ha riportato in un articolo che quattro stati americani hanno presentato una denuncia per protestare contro i decreti dell'amministrazione Trump che li obbligano a modificare le modalità di svolgimento delle elezioni.
Secondo questo rapporto, il procuratore generale dell'Illinois ha dichiarato in un'intervista al New York Times: «Trump non può ricattare gli stati per realizzare le sue richieste».
Questo sviluppo arriva mentre il presidente americano, recentemente in una mossa controversa, ha rimosso o costretto alle dimissioni due membri democratici e uno repubblicano della Commissione per l'Assistenza Elettorale degli Stati Uniti (EAC) – una mossa che ha lasciato questo ente federale senza alcun commissario a pochi mesi dalle elezioni di medio termine del 2026.
La Casa Bianca ha confermato questa decisione e ha dichiarato che il presidente ha l'autorità di rimuovere le persone che non sono allineate con la missione di «garantire la sicurezza elettorale e il conteggio dei voti legali».
Il procuratore generale dello stato americano dell'Illinois, in un'intervista al New York Times, ha dichiarato che Trump non può ricattare gli stati per realizzare le sue richieste.
Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il quotidiano The New York Times ha riportato in un articolo che quattro stati americani hanno presentato una denuncia per protestare contro i decreti dell'amministrazione Trump che li obbligano a modificare le modalità di svolgimento delle elezioni.
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