Denuncia contro Trump per tentativo di modificare la legge elettorale americana

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il quotidiano The New York Times ha riportato in un articolo che quattro stati americani hanno presentato una denuncia per protestare contro i decreti dell'amministrazione Trump che li obbligano a modificare le modalità di svolgimento delle elezioni.

Secondo questo rapporto, il procuratore generale dell'Illinois ha dichiarato in un'intervista al New York Times: «Trump non può ricattare gli stati per realizzare le sue richieste».

Questo sviluppo arriva mentre il presidente americano, recentemente in una mossa controversa, ha rimosso o costretto alle dimissioni due membri democratici e uno repubblicano della Commissione per l'Assistenza Elettorale degli Stati Uniti (EAC) – una mossa che ha lasciato questo ente federale senza alcun commissario a pochi mesi dalle elezioni di medio termine del 2026.

La Casa Bianca ha confermato questa decisione e ha dichiarato che il presidente ha l'autorità di rimuovere le persone che non sono allineate con la missione di «garantire la sicurezza elettorale e il conteggio dei voti legali».