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Nikzad: Le azioni sconsiderate del governo ucraino non rimarranno senza risposta

26 luglio 2026 - 20:34
Codice notizia: 1845419
Source: ABNA24
Nikzad: Le azioni sconsiderate del governo ucraino non rimarranno senza risposta

Il vicepresidente del Parlamento, sottolineando che la Repubblica Islamica dell'Iran eserciterà sempre il proprio diritto legittimo alla difesa dell'integrità territoriale, ha dichiarato: le azioni sconsiderate del governo ucraino non rimarranno senza risposta.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Ali Nikzad, vicepresidente del Consiglio Islamico Consultivo, nel suo intervento preliminare all'ordine del giorno dell'odierna seduta pubblica del Parlamento (domenica 4 Mordad), ha innanzitutto reso omaggio all'anima elevata del grande fondatore della Rivoluzione Islamica, all'anima celeste del leader martire della nazione, Sua Eminenza l'Ayatollah Imam Khamenei, e a tutti i martiri della via della verità e della perspicacia, dagli albori dell'Islam fino all'ultimo scontro tra gli eserciti del diritto e della pura natura contro l'oppressione e l'arroganza, ossia la terza guerra imposta; e ha aggiunto: esprimiamo nuovamente la nostra più profonda umiltà di fronte all'epopea dei funerali di milioni di persone per il nostro leader martire, organizzati dal caro popolo dell'Iran islamico e dal popolo fedele e cercatore di giustizia dell'Iraq, e auguriamo a quel combattente martire un alto rango e la riunione con i suoi puri antenati.

Egli ha definito il punto importante di questa questione lo smarrimento dell'America criminale nella palude in cui è impantanata, e ha aggiunto: dobbiamo ribadire il fatto che gli assetti dello Stretto di Hormuz non torneranno alla situazione prebellica. Raccomandiamo anche al presidente illuso degli Stati Uniti di togliersi il cotone dalle orecchie e di lasciare la regione dove noi e i nostri antenati viviamo da migliaia di anni, prima che subisca una sconfitta ancora più pesante della precedente.

Nikzad, criticando le azioni ostruzionistiche dei governi europei nei confronti dell'Iran, ha dichiarato: negli ultimi anni abbiamo sopportato gli ostruzionismi dei governi europei. Avvertiamo questi governi, in particolare il nuovo governo inglese, il Parlamento e il governo bulgaro e il governo ucraino, di non farsi strumento degli Stati Uniti e di astenersi da avventure che non li riguardano.

Ha sottolineato: la Repubblica Islamica dell'Iran eserciterà sempre il proprio diritto legittimo alla difesa dell'integrità territoriale, e ogni punto che sia origine di aggressione contro il nostro Paese e il nostro suolo sarà certamente un obiettivo legittimo delle nostre forze armate, e le azioni sconsiderate del governo ucraino non rimarranno senza risposta. Per grazia e promessa di Dio e per la consolidata tradizione storica, la vittoria del grande popolo iraniano è vicina.

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