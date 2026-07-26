La falsa affermazione di Netanyahu: il programma nucleare iraniano deve essere fermato!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, in un'intervista a Fox News, senza sottolineare che da un lato il suo regime è il solo detentore di un arsenale nucleare nella regione senza alcuna supervisione dell'AIEA, e dall'altro che il programma nucleare di Teheran ha natura pacifica, ha affermato: il programma nucleare iraniano deve essere fermato – con o senza accordo.

Il Primo Ministro del regime sionista ha poi sollevato un'affermazione interventista e contraria al diritto internazionale, dichiarando: la guerra finirà quando il governo iraniano cadrà o sarà indebolito al punto da rendersi conto della necessità di porre fine al proprio programma nucleare!

Benjamin Netanyahu, esprimendo i suoi desideri riguardo al Libano, ha dichiarato: dobbiamo combattere Hezbollah in Libano, e lo stiamo facendo. Non abbiamo certamente preoccupazioni riguardo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ho intenzione di recarmi a New York anche per questa Assemblea Generale.