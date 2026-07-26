Peggioramento delle condizioni dei pazienti in Yemen a causa delle aggressioni saudite

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Masirah, Abdullah al-Sharif, vicepresidente del Comitato supremo per gli affari farmaceutici dello Yemen, ha sottolineato: a causa delle aggressioni saudite e del blocco dello Yemen, stiamo affrontando una carenza di oltre 1.600 tipi di farmaci nel paese.

Ha aggiunto che oltre 83 aziende farmaceutiche che operavano nel campo della fornitura di 1.300 tipi di farmaci in Yemen si trovano in condizioni molto difficili. Durante gli attacchi saudito-americani contro lo Yemen, 2 fabbriche di produzione di farmaci sono state danneggiate.

Al-Sharif ha dichiarato che queste aggressioni hanno interrotto il percorso di ingresso dei farmaci in Yemen. Anche il prezzo di acquisto dei farmaci è aumentato notevolmente a causa del blocco dello Yemen da parte dell'Arabia Saudita e della chiusura dell'aeroporto di Sana'a. Oltre 170.000 pazienti affetti da malattie incurabili e tumorali hanno subito danni da questa situazione.