Critica di Nabih Berri al proseguimento dell'aggressione israeliana nonostante la firma dell'accordo

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Manar, Nabih Berri, Presidente del Parlamento libanese, ha sottolineato che quanto accade nella regione di Zutar occidentale è una prova della continuazione dell'attuale situazione complessa.

Ha aggiunto: mentre l'aggressione israeliana continua, gli abitanti di questa regione hanno aspettato diversi giorni per poter entrare temporaneamente nei loro villaggi.

Berri ha dichiarato: alla luce delle continue violazioni del cessate il fuoco e dell'aggressione israeliana, quanto tempo sarà necessario per il ritiro completo dei sionisti dal territorio libanese e per il ritorno degli abitanti del sud del paese alle loro case?

Va notato che l'accordo menzionato non solo non ha fermato l'aggressione del regime sionista contro il Libano, ma rafforza e consolida anche la posizione di occupazione di questo regime sul suolo libanese.