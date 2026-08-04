CBS: Nessuna nuova trattativa con l'Iran è stata programmata

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete televisiva CBS ha anche smentito, citando funzionari americani, l'affermazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, riguardo ai colloqui tra Washington e Teheran.

Secondo quanto dichiarato da questo media, funzionari americani hanno affermato che, nonostante le affermazioni di Trump, non sono previste nuove trattative con l'Iran. I contatti continuano attraverso mediatori.

Ciò avviene mentre in precedenza fonti pakistane avevano dichiarato all'agenzia Anadolu che non era stato ancora finalizzato "né un momento né un luogo" per la ripresa dei colloqui tra Iran e Stati Uniti.

D'altra parte, Esmaeil Baghaee, portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, riguardo alla finalizzazione dei colloqui con l'Oman, ha dichiarato: "Per evitare ambiguità, devo dire che al momento non abbiamo trattative con l'America; le trattative sono con l'Oman; si tratta di un'intesa su un percorso che garantisca la navigazione sicura attraverso lo Stretto di Hormuz. Il nostro sforzo è quello di determinare, appena possibile, con la consultazione e la cooperazione dell'Oman, un percorso che sarà di natura temporanea e sulla base del quale possiamo garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. Queste trattative sono bilaterali, tra i due Stati costieri. L'attenzione delle trattative con l'Oman sarà concentrata sullo Stretto di Hormuz, e per le questioni che riguardano l'Iran e l'America, vedremo nelle fasi successive in quale direzione si evolveranno le circostanze."