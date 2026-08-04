Sheikh Naim Qassem: I negoziati con Tel Aviv non portano al Libano altro che vergogna e umiliazione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Ahd, la cerimonia dell'Arba'in di Hussain è iniziata nella città di Baalbek con il discorso del segretario generale di Hezbollah Libano, Sheikh Naim Qassem.

Il segretario generale di Hezbollah Libano ha affermato: «Oggi siamo di fronte a un'aggressione israelo-americana che prende di mira noi, l'Iran, Gaza, lo Yemen e l'intera regione; un'aggressione che mira a spegnere la fiamma della resistenza, colonizzare la regione e nominare Israele come scagnozzo di quel potere americano tirannico. Nel settembre 2024, l'obiettivo (dell'aggressione sionista) in Libano era la distruzione della resistenza. Hanno iniziato con l'assassinio del nostro amato leader e sayyid, sayyid Hassan Nasrallah, e dei comandanti martiri, e poi hanno condotto l'operazione dei cercapersone e attacchi alle nostre capacità; una campagna spietata per porre fine alla resistenza. Ciò che fermò questa aggressione fu l'accordo tra Iran e America, poiché Teheran aveva posto la cessazione dell'aggressione come condizione fondamentale (il memorandum di Islamabad). L'America accettò (questo memorandum); se quel memorandum non ci fosse stato, questo cessate il fuoco non si sarebbe mai realizzato. Perché quando Trump è tornato al potere, Israele non ha aggredito l'Iran? Perché Trump continua a eludere il memorandum e le richieste dell'Iran. Oggi riteniamo che tutti i negoziati diretti non abbiano portato al Libano altro che vergogna, umiliazione, disperazione e concessioni successive. In effetti, quali risultati hanno portato al Libano tutti i round di negoziati? Nel frattempo, Israele ha ottenuto tutto. Israele ha ottenuto successi politici; ma finché la resistenza, il popolo e i suoi nobili cittadini rimarranno in piedi, di fatto non otterrà alcun risultato. I funzionari libanesi, invece di (servire gli interessi nazionali), hanno aiutato Israele. Vi dico chiaramente: con questo andamento, l'autorità politica (a Beirut) non otterrà alcun risultato per il Libano e non riuscirà nemmeno a facilitare gli obiettivi dell'America.»