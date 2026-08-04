Yemen: Abbiamo colpito un obiettivo sensibile del nemico saudita a "Najran"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, il generale di brigata Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, oggi, martedì, ha dichiarato: «In risposta alla violazione dello spazio aereo di "Saada" e "Hajjah" da parte di droni del nemico saudita, abbiamo colpito un obiettivo sensibile di questo nemico all'aeroporto di "Najran" utilizzando un drone; questo attacco è stato preciso.»

Il portavoce delle forze armate yemenite ha aggiunto in merito: «Sottolineiamo al nemico saudita che qualsiasi violazione del nostro spazio aereo non rimarrà senza risposta o senza punizione.»