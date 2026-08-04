  1. Home page
  2. servizio
  3. Asia

Yemen: Abbiamo colpito un obiettivo sensibile del nemico saudita a "Najran"

4 agosto 2026 - 16:23
Codice notizia: 1848572
Source: ABNA24
Yemen: Abbiamo colpito un obiettivo sensibile del nemico saudita a "Najran"

Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato in un comunicato: abbiamo colpito un obiettivo sensibile del nemico saudita all'aeroporto di "Najran" utilizzando un drone.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, il generale di brigata Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, oggi, martedì, ha dichiarato: «In risposta alla violazione dello spazio aereo di "Saada" e "Hajjah" da parte di droni del nemico saudita, abbiamo colpito un obiettivo sensibile di questo nemico all'aeroporto di "Najran" utilizzando un drone; questo attacco è stato preciso.»

Il portavoce delle forze armate yemenite ha aggiunto in merito: «Sottolineiamo al nemico saudita che qualsiasi violazione del nostro spazio aereo non rimarrà senza risposta o senza punizione.»

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha