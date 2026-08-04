Qatar, Egitto e Turchia: Condanniamo le continue violazioni della tregua da parte di Israele a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Qatar, Egitto e Turchia, con una dichiarazione congiunta, hanno dichiarato: «Noi, in quanto paesi mediatori, condanniamo le continue violazioni della tregua da parte di Israele nella Striscia di Gaza e chiediamo alla comunità internazionale di fare pressione su Israele affinché rispetti l'accordo di cessate il fuoco.»

Nella dichiarazione congiunta di Qatar, Egitto e Turchia al riguardo si legge: «Chiediamo la protezione dei civili, delle strutture sanitarie e degli operatori umanitari, nonché l'invio di aiuti a Gaza. Le azioni violatrici di Israele minacciano il processo di de-escalation e aggravano le sofferenze dei civili nella Striscia di Gaza. Le azioni violatrici di Israele indeboliranno l'attuazione della seconda fase, soprattutto dopo che Hamas e i gruppi palestinesi hanno accettato la tabella di marcia.»