Netanyahu: Sono in disaccordo con Trump su Hamas

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, oggi, lunedì, in un discorso ha affermato: "Gaza non sarà ricostruita finché Hamas e tutte le armi ivi presenti non saranno distrutte e l'estremismo non sarà fermato."

Il primo ministro del regime sionista in merito ha dichiarato: "Voglio che la nostra alleanza con gli Stati Uniti continui, ma voglio anche essere indipendente per quanto riguarda i nostri armamenti. Sono in disaccordo con il presidente Trump su Hamas; non credo che se ricostruiamo Gaza, la sua natura cambierà."

Ciò mentre l'aggressione del regime sionista contro il popolo indifeso e oppresso di Gaza, per ordine diretto di Netanyahu, finora ha causato decine di migliaia di martiri.