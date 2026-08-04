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Netanyahu: Sono in disaccordo con Trump su Hamas

4 agosto 2026 - 16:21
Codice notizia: 1848569
Source: ABNA24
Netanyahu: Sono in disaccordo con Trump su Hamas

Il primo ministro del regime sionista, in un discorso, ha dichiarato: "Sono in disaccordo con Trump su Hamas; non credo che se ricostruiamo Gaza, la sua natura cambierà."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, oggi, lunedì, in un discorso ha affermato: "Gaza non sarà ricostruita finché Hamas e tutte le armi ivi presenti non saranno distrutte e l'estremismo non sarà fermato."

Il primo ministro del regime sionista in merito ha dichiarato: "Voglio che la nostra alleanza con gli Stati Uniti continui, ma voglio anche essere indipendente per quanto riguarda i nostri armamenti. Sono in disaccordo con il presidente Trump su Hamas; non credo che se ricostruiamo Gaza, la sua natura cambierà."

Ciò mentre l'aggressione del regime sionista contro il popolo indifeso e oppresso di Gaza, per ordine diretto di Netanyahu, finora ha causato decine di migliaia di martiri.

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