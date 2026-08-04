Celic: L'unico obiettivo della "rete del genocidio di Netanyahu" è la distruzione totale di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Anadolu, Omer Celic, vicepresidente del Partito turco per la Giustizia e lo Sviluppo e portavoce del partito, in un post sul suo account in un social network ha condannato i recenti attacchi del regime sionista contro la Striscia di Gaza.

Il portavoce del partito al potere turco, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, ha scritto in merito: "L'unico obiettivo di Netanyahu è la distruzione totale di Gaza. Questa questione è un'ostilità verso tutti i valori umani. Netanyahu con la sua aggressione sta ora distruggendo le politiche di tutti i paesi che sono favorevoli alla pace."

Ha poi aggiunto: "La rete di Netanyahu continua a uccidere. Questa 'rete del genocidio' ha recentemente ucciso (martirizzato) più di 30 civili a Gaza e ha preso di mira centri medici."

Celic ha osservato: "Questi attacchi sono stati effettuati subito dopo l'accordo su una tabella di marcia che rende possibile l'attuazione del piano di pace per Gaza. Ciò dimostra ancora una volta che la rete di Netanyahu considera ogni passo verso la pace come un nemico."