Continuazione delle affermazioni del CENTCOM sul blocco navale dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, il Comando Centrale delle forze armate statunitensi (CENTCOM) oggi, martedì, con un messaggio ha affermato che finora ha modificato la rotta di 44 navi commerciali nell'ambito del cosiddetto "piano di blocco navale."

Questo organismo, proseguendo le sue affermazioni allo scopo di rafforzare il morale dei suoi militari contro le forze di difesa iraniane, ha affermato: "Dalla ripresa del blocco contro l'Iran, abbiamo modificato la rotta di 44 navi commerciali, messo fuori servizio 2 navi e ispezionato altre 2 navi. Continuiamo ad applicare il blocco navale contro l'Iran con alta precisione!"

Questo organismo in precedenza aveva già avanzato affermazioni simili.