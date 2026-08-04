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Continuazione delle affermazioni del CENTCOM sul blocco navale dell'Iran

4 agosto 2026 - 16:23
Codice notizia: 1848573
Source: ABNA24
Continuazione delle affermazioni del CENTCOM sul blocco navale dell'Iran

Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi (CENTCOM) ha affermato di aver modificato la rotta di 44 navi commerciali nell'ambito del cosiddetto "piano di blocco navale" fino a ieri.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, il Comando Centrale delle forze armate statunitensi (CENTCOM) oggi, martedì, con un messaggio ha affermato che finora ha modificato la rotta di 44 navi commerciali nell'ambito del cosiddetto "piano di blocco navale."

Questo organismo, proseguendo le sue affermazioni allo scopo di rafforzare il morale dei suoi militari contro le forze di difesa iraniane, ha affermato: "Dalla ripresa del blocco contro l'Iran, abbiamo modificato la rotta di 44 navi commerciali, messo fuori servizio 2 navi e ispezionato altre 2 navi. Continuiamo ad applicare il blocco navale contro l'Iran con alta precisione!"

Questo organismo in precedenza aveva già avanzato affermazioni simili.

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