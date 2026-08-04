Khodjastepour: Il nodo del blocco navale verrà sciolto con mezzi militari

ABNA: Alireza Khodjastepour, vicepresidente della Società Islamica degli Ingegneri, in un'intervista ha analizzato i recenti comportamenti del presidente americano e ha sottolineato che nessun crimine è improbabile da parte del nemico, ma il nemico teme la risposta delle forze armate iraniane.

Questo attivista politico ha poi osservato che le ragioni dei ritiri di Trump dalle sue posizioni sono due: sa che la risposta delle forze armate sarà molto dura ed efficace, e vuole anche usare questo strumento al tavolo dei negoziati contro i nostri diplomatici per spaventarci.

Khodjastepour ha poi sottolineato: "Ogni volta che i mercati mondiali si aprono, Trump si ritira dalla sua decisione e poi ci minaccia di nuovo."

Ha sottolineato: "Dobbiamo uscire da questo ciclo, cambiare i calcoli del nemico e continuare la guerra con i nostri propri calcoli."

Il vicepresidente della Società Islamica degli Ingegneri ha inoltre aggiunto: "L'aumento del prezzo del petrolio provoca un aumento del prezzo della benzina in America, e questo problema mostra l'importanza della chiusura dello Stretto di Hormuz."

Khodjastepour, sottolineando la necessità di compiere un'operazione militare per contrastare il blocco navale americano, ha dichiarato: "La via per affrontare il nemico è la resistenza e la fermezza del popolo e dei funzionari."