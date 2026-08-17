Trump: Abbiamo interagito molto facilmente con l'Oman; non siamo sull'orlo di un accordo con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Fox News, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, oggi (martedì) in risposta alla domanda di un giornalista che chiedeva: «Lei ha detto che se l'Oman impedirà la riapertura dello Stretto di Hormuz, lo bombarderà intensamente. Può dire che la sua pazienza verso l'Oman come partner strategico è esaurita?» – ha risposto così: «Non credo che si siano comportati molto bene, ma abbiamo interagito con loro molto facilmente, proprio come con altre cose.»

Il presidente americano ha continuato, senza tener conto della natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ripetendo le sue precedenti affermazioni, sostenendo: «L'Iran non può avere armi nucleari e non le avrà mai! Vogliono raggiungere un accordo, ma non del tipo che io ritengo necessario!»

Ha ripetuto ancora il suo desiderio di controllare lo Stretto di Hormuz, affermando: «Noi controlliamo lo Stretto di Hormuz! Lo abbiamo bloccato.»

Nel tentativo di minimizzare gli effetti economici mondiali dell'aggressione militare contro l'Iran, ha affermato: «I prezzi del petrolio stanno scendendo e voglio fare di più di ciò che stiamo facendo.»

Trump ha anche dichiarato riguardo al memorandum di cessate il fuoco tra Teheran e Washington: «Gli Stati Uniti non cercano di prorogare il memorandum con l'Iran.»

Il presidente americano, criticando la Corea del Sud per la mancata collaborazione con Washington nella guerra contro l'Iran, ha detto: «Ho chiamato il presidente sudcoreano e gli ho chiesto: "Non ci aiutereste sulla questione iraniana? Gli ho detto, se volete, perché non abbiamo bisogno di aiuto." Ha detto: "No, grazie." Ho detto: "Cosa intendi? Abbiamo 39.000 soldati lì che vi proteggono da Kim Jong-un, e poi non ci aiutate sulla questione iraniana? Strano. Perché dovremmo preoccuparci di aiutarvi? Proteggere la Corea del Sud ci costa miliardi di dollari."»

Trump, riguardo al leader nordcoreano, ha detto: «Abbiamo passato del tempo insieme. Lo capisco. Anche lui capisce me. Non gli piaceva qualcuno, ma io vado molto d'accordo con lui.»

Il presidente americano, in risposta alle recenti polemiche sulla situazione critica della portaerei "Abraham Lincoln", ha affermato che la nave è in mare da molto tempo, ma il suo equipaggio ha cibo sufficiente.