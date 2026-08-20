Capo dell'organizzazione Al-Hashd al-Shaabi: L'Iran ha resistito a una guerra mondiale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando il sito di notizie «Al-Ma'aluma», Faleh al-Fayyad, capo dell'organizzazione Al-Hashd al-Shaabi, in un'intervista alla televisione «Al-Sharqiya» ha dichiarato: l'Iran è stato confrontato con una guerra quasi mondiale ed è riuscito a resistere alle sfide.

Ha inoltre dichiarato: ho lasciato tutte le cariche, perché considero il mio compito in Al-Hashd al-Shaabi un onore superiore a qualsiasi altro onore.

Al-Fayyad, riguardo al monopolio delle armi nelle mani dello Stato, ha anche detto: il monopolio delle armi con l'uso della forza porterà a uno scontro, e ciò non accadrà.

Il capo dell'organizzazione irachena Al-Hashd al-Shaabi ha anche ritenuto improbabile che dopo la scadenza del termine per il monopolio delle armi dei gruppi armati alla fine di settembre, l'Iraq assista a scontri tra iracheni.

Ha detto: dopo la scadenza del termine per il monopolio delle armi, non ci sarà alcun conflitto armato, e questa data sarà una festa e un nuovo giorno per l'Iraq. Non accettiamo l'esistenza di alcuna arma palese dopo il 1° ottobre.

Ha sottolineato: nonostante la sovrapposizione tra Al-Hashd al-Shaabi e i gruppi armati in Iraq, la Mobilitazione Popolare non è responsabile dei gruppi armati.