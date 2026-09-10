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Baghai: Le bugie del segretario di Stato americano non possono sostituire la realtà

10 settembre 2026 - 10:37
Codice notizia: 1863834
Source: ABNA24
Baghai: Le bugie del segretario di Stato americano non possono sostituire la realtà

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del nostro paese ha scritto: Le bugie del segretario di Stato americano riguardo all'interferenza dell'Iran nella questione Yemen–Arabia Saudita non possono sostituire la realtà.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, in reazione all'affermazione infondata del segretario di Stato americano riguardo all'interferenza dell'Iran nella questione yemenita, ha scritto sulla sua pagina personale:

«Le bugie di Marco Rubio non possono sostituire la realtà. Ansarullah è un attore indipendente che decide da solo; non riceve ordini da nessuno e non è il delegato di altri.

La radice dell'instabilità nella regione va ricercata negli interventi militari americani e nelle sue politiche egemoniche. Se Washington volesse davvero la pace, farebbe un solo semplice passo: porre fine alle sue interferenze malevole e destabilizzanti nella nostra regione.

La pace nello Yemen non si ottiene con bombe e pressioni esterne. La pace inizia con negoziati sinceri basati su una tabella di marcia concordata dalle parti.»

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