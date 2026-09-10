Secondo l'agenzia di stampa Abna, «Elizabeth Warren», senatrice democratica senior dello stato del Massachusetts negli Stati Uniti, pubblicando un messaggio sul social network X, ha scritto: La guerra di Trump con l'Iran (l'aggressione illegale degli Stati Uniti contro l'Iran) ha imposto 100 miliardi di dollari in più di spese energetiche agli americani.

Questa senatrice democratica senior a questo proposito ha aggiunto: E questo è lo stesso Donald Trump che prometteva di dimezzare i prezzi dell'energia entro un anno dall'inizio del suo mandato.