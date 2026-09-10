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Senatrice Warren: La guerra di Trump con l'Iran è costata 100 miliardi di dollari all'America

10 settembre 2026 - 10:48
Codice notizia: 1863843
Source: ABNA24
Senatrice Warren: La guerra di Trump con l'Iran è costata 100 miliardi di dollari all'America

La senatrice democratica senior dello stato del Massachusetts negli Stati Uniti ha dichiarato: La guerra di Trump con l'Iran è costata agli americani 100 miliardi di dollari in più di spese energetiche.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, «Elizabeth Warren», senatrice democratica senior dello stato del Massachusetts negli Stati Uniti, pubblicando un messaggio sul social network X, ha scritto: La guerra di Trump con l'Iran (l'aggressione illegale degli Stati Uniti contro l'Iran) ha imposto 100 miliardi di dollari in più di spese energetiche agli americani.

Questa senatrice democratica senior a questo proposito ha aggiunto: E questo è lo stesso Donald Trump che prometteva di dimezzare i prezzi dell'energia entro un anno dall'inizio del suo mandato.

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