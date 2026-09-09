Il petrolio a un passo dai 100 dollari dopo la risposta decisa dell'Iran alle aggressioni americane

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, il prezzo del petrolio nelle prime contrattazioni è aumentato di un dollaro e i contratti future sul petrolio greggio Brent sono stati registrati a 99,49 dollari al barile. Anche il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate ha superato i 94 dollari.

Questo aumento dei prezzi è avvenuto dopo la risposta decisa del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica all'aggressione dell'esercito terrorista americano nel Golfo Persico. Questa tendenza ha portato il prezzo del petrolio greggio Brent a salire del 25% rispetto all'inizio di agosto.

Questa mattina, l'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato che i cacciatorpediniere da combattimento DDG-119 e DDG-53, equipaggiati con missili da crociera e sistema Aegis, sono stati attaccati.