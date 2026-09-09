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Il petrolio a un passo dai 100 dollari dopo la risposta decisa dell'Iran alle aggressioni americane

9 settembre 2026 - 09:59
Codice notizia: 1863415
Source: ABNA24
Il petrolio a un passo dai 100 dollari dopo la risposta decisa dell'Iran alle aggressioni americane

La risposta decisa dell'Iran all'aggressione americana di ieri sera nella regione del Golfo Persico ha causato un aumento del prezzo del petrolio.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, il prezzo del petrolio nelle prime contrattazioni è aumentato di un dollaro e i contratti future sul petrolio greggio Brent sono stati registrati a 99,49 dollari al barile. Anche il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate ha superato i 94 dollari.

Questo aumento dei prezzi è avvenuto dopo la risposta decisa del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica all'aggressione dell'esercito terrorista americano nel Golfo Persico. Questa tendenza ha portato il prezzo del petrolio greggio Brent a salire del 25% rispetto all'inizio di agosto.

Questa mattina, l'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato che i cacciatorpediniere da combattimento DDG-119 e DDG-53, equipaggiati con missili da crociera e sistema Aegis, sono stati attaccati.

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