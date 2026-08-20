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Netanyahu: Non tollereremo mai la presenza militare turca in Siria

20 agosto 2026 - 11:24
Codice notizia: 1854747
Source: ABNA24
Netanyahu: Non tollereremo mai la presenza militare turca in Siria

Il Primo Ministro del regime sionista, confermando l'attacco del suo regime a un aeroporto nella provincia siriana di Idlib, ha dichiarato: non tollereremo mai la presenza militare turca in Siria se costituisce una minaccia per Tel Aviv.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, dopo gli attacchi di questo regime contro la base siriana che ospita i turchi, ha dichiarato: non tollereremo mai la presenza militare turca in Siria se costituisce una minaccia per Tel Aviv.

Ha aggiunto: abbiamo dichiarato chiaramente che siamo contrari alla presenza militare turca in Siria, e sembra che non ci abbiano ascoltato bene. Pertanto, abbiamo cercato di comunicare meglio il nostro messaggio.

È opportuno notare che una fonte militare siriana in un'intervista alla emittente siriana «Al-Ikhbariya», indicando che l'attacco all'aeroporto di Abu al-Zuhur è stato effettuato da caccia israeliani, ha dichiarato: i caccia israeliani martedì mattina presto 18 agosto hanno effettuato otto attacchi contro la pista dell'aeroporto militare di Abu al-Zuhur nella periferia orientale di Idlib.

La fonte suddetta ha aggiunto: questo attacco ha causato solo danni alle infrastrutture dell'aeroporto e non ha provocato vittime.

Nel frattempo, il Ministero degli Esteri siriano ha condannato con le espressioni più forti i raid aerei del regime sionista contro l'aeroporto militare «Abu al-Zuhur» nella provincia di Idlib e ha definito questo atto un'aggressione ingiustificabile, una palese violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria, e una pericolosa escalation che mette a rischio la sicurezza e la stabilità della regione.

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